“Hubo de todo, cohecho, propinas”: primer denunciante contra Richard Aguilar por corrupción

Ramiro Vásquez, la primera persona en denunciar al senador Richard Aguilar por presuntos actos de corrupción, habló en Mañanas BLU sobre los señalamientos.

“Hubo sobrecostos cuando él quiso invertir unos recursos para el reforzamiento estructural de la unidad deportiva Alfonso López, pero no fue solamente el estadio. Hubo otros edificios y construcciones que forman parte, como el coliseo Vicente Díaz, el gimnasio de pesas y donde funciona la parte administrativa”, declaró.

“Invirtieron para solo el estadio 4.850 millones de pesos, con una fiesta porque llevaron hasta papayera. Yo dije, esto no alcanza ni para llegar a reforzarlo, porque tenían que mejorar las instalaciones eléctricas y los parqueaderos. A mí me tildaron de necio, que no tenía ni idea y aquí están los resultados”, complementó.

De acuerdo con el denunciante, al darse cuenta de la escasa inversión, intuyó que habría más adiciones y por eso prendió las alarmas.

"Por la poca suma por la que inicialmente contrataron, con fiestas, consideré que cierto determinado tiempo iban a hacer adiciones. Ese contrato ya tuvo tres adiciones presupuestales. No me equivoqué en ese momento al denunciarlo", declaró Vásquez.

"Hubo adiciones para llegar a una suma cercana de 24.000 millones de pesos. Póngale 19.000 millones de pesos más, fue bárbaro. Con una agravante, que hoy no están terminadas las obras", añadió.

Publicidad

Para Vásquez, la prueba que más implica al exgobernador y congresista son las declaraciones de la exsecretaria de infraestructura y su esposo.

"Hubo de todo, cohecho, propinas, todo lo que ustedes quieran. Por eso siempre estuve pendiente y critiqué. Afortunadamente me oyeron en la Fiscalía", afirmó el denunciante.

Escuche a Ramiro Vásquez en entrevista con Mañanas BLU: