Información confidencial del ICA fue robada en centro comercial de Piedecuesta, Santander

La inseguridad en el área metropolitana de Bucaramanga no da tregua, al punto que una funcionaria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fue víctima de hurto en pleno parqueadero de un centro comercial del municipio de Piedecuesta. Lo más preocupante es que los delincuentes se llevaron información confidencial de la institución.

“Habíamos entrado en el carro de placas ODS 843, es un carro oficial del ICA, y nos rompieron el vidrio, el vigilante dice que eso fue hace poco tiempo, que él incluso alcanzó a espantarlos y a los manes los estaba esperando una moto abajo. Se robaron el equipaje, un bolso con artículos personales, memorias extraíbles, USB, entre otras, con toda la información pertinente”, explicó Janneth Ortiz Cabrera, profesional especializada de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, del ICA con sede en Bogotá.

Los empleados del Centro Comercial De La Cuesta, lugar donde ocurrieron los hechos, le explicaron a Ortiz que debía llenar un formato para hacer el reclamo por lo sucedido, aunque no le aseguraron que le responderían por los elementos robados.

“Ante la gravedad de lo que pasó les escribí en redes sociales: Facebook y también en Instagram, pero hasta el momento no he recibido ninguna respuesta. Me dijeron que cuando recibieran la petición me responderían vía correo electrónico. No me dijeron si me iban a responder. El material hurtado está avaluado en más de 2 millones de pesos”, recalcó la funcionaria del ICA.

Sobre la información reservada del ICA, la funcionaria aclaró que se trata de un disco duro que tenía en una de sus maletas, ya que tiene más de 20 años trabajando en esa institución del orden nacional. Ortiz Cabrera, quien trabaja en Bogotá se encontraba en el área metropolitana de Bucaramanga realizando una labor de campo en cultivos de cítricos específicamente en el área rural de Girón y Piedecuesta.

