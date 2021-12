Insólito: comerciante en quiebra fue condenado a 4 años de cárcel por deberle $310.000 a la DIAN

A Hamilton Hernández la vida le dio un giro de 180 grados cuando la Policía en medio de un fuerte operativo llegó hasta el municipio de Rionegro, Santander, para llevárselo capturado por deberle 310.000 pesos a la Dian.

“En 2016 empiezan a comunicarme con el abogado que entre comillas me defendía, que tenía un saldo con la Dian de 280.000 pesos más 32.000, en total eran 312.000 pesos, yo había quedado quebrado y no tenía manera de hacer un arreglo, estaba pasando por una situación económica difícil, si había para comer no tenía para otras cosas como para pagarle a la Dian”, contó.

El tiempo pasó para Hamilton Hernández y en un mal consejo de su contador dejó las cosas tal y como estaban.

“El contador me dijo que dejara las cosas así, no se trataba de una cantidad irrisoria de dinero, que ahí no pasaba nada porque la Dian perseguía a evasores de miles de millones, yo le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas, cometí ese error”, agregó.

Sin embargo, lo peor estaba por venir para este comerciante santandereano.

“En 2020 en vísperas de la cuarentena que hubo, me capturan en Rionegro, cuando me capturan me dicen que estaba capturado por peculado por apropiación, sin embargo, después en el juzgado me dicen que estaba por omisión de agente retenedor (…) Me dijeron que si pagaba en la Dian podía reversarlo, pero la deuda ya había prescrito en 2018, ahí empezó mi calvario”, indicó.

Este comerciante había fundado su empresa en el calzado para dama, sin embargo, las bajas ventas y la falta de asesoría hicieron que esta persona y su familia quedaran en la quiebra.

El comerciante señaló que, literalmente, está durmiendo en el piso porque tras la quiebra y la condena a cuatro años se quedó sin dinero y tuvo que empeñar lo poco que tenía.

“Nunca he tenido problemas con nadie, siempre he trabajado toda la vida para tratar de tener algo y me hacen esto, me llevaron a una situación de pobreza extrema, he tenido que vender todo, estamos durmiendo con mis dos hijos en el piso”, afirmó.

Esta es la entrevista completa: