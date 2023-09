Investigan la muerte de dos menores de edad en piscinas del área metropolitana de Bucaramanga

Dos menores de edad han muerto en los últimos 4 días al caer a piscinas del área metropolitana de Bucaramanga, por este motivo los Bomberos hicieron un llamado de alerta a los padres de familia para proteger la vida de los niños.

En ese sentido los dos menores de edad que murieron ahogados cayeron en piscinas ubicadas, la primera en la zona rural del municipio de Lebrija, en la vereda Santo Domingo, y la otra en el municipio de Piedecuesta. En el primer hecho un niño de 4 años al parecer, salió de su cuarto y se lanzó al agua y aunque sus familiares lo sacaron y lo llevaron a una enfermería no lograron salvar su vida.

“El niño le dijo al papá que se iba a dormir y él lo dejó acostado y se fue a remojar una ropa para lavar y él de un momento a otro notó que el niño no lo llamaba y cuando él se dio cuenta el niño ya estaba en la alberca y lo sacó, el niño alcanzó a salir con signos vitales, pero no fue posible salvarlo porque ya estaba muy morado”, dijo Jazmín Magallan, madre de la víctima.

El segundo caso ocurrió en un hotel campestre del sector de Barro Blanco de Piedecuesta, donde un niño de dos años de edad cayó en una piscina mientras su progenitora se dedicaba a labores administrativas del hotel y aunque lo llevaron rápidamente a la clínica del municipio no fue posible salvarle la vida al menor.

“Los niños deben estar bajo el cuidado de los padres y eso no tiene discusión, si hay agua presente los papás deben estar encima, fíjese los papás de la niña última que falleció en el río Suratá decían: ella estaba con nosotros y en un segundo que se descuide, se sumerge la persona y uno no sabe, empieza a tomar agua y en caso de segundos tenemos ya un problema complicado y por eso les reiteramos que no descuiden sus menores, que en todo momento estén bajo la vigilancia y el control de sus mayores”, dijo Jorge Peña, comandante de los Bomberos de Bucaramanga.

