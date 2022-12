Invias asegura que puente Hisgaura no se ejecutó como estaba acordado

El Puente Hisgaura, ubicado en la carretera entre Bucaramanga y Málaga, podría entrar en funcionamiento en los próximos días, pero falta la autorización del Fondo Adaptación, entidad que contrato la obra por $110.000 millones.



El director del INVIAS, Juan Esteban Gil, dijo que el tránsito por el puente es seguro, pero les preocupa el mantenimiento: “Nos preocupa la durabilidad de una obra que terminó como no fue contratada”.

Le puede interesar Todavía faltan requisitos para que el Hisgaura funcione: Fondo de Adaptación



En referencia a las ondulaciones laterales que presenta el puente, el directivo del Invias manifestó que “eso no fue lo que contrataron, por eso debe haber una condición especial de entrega que debe exigir el Fondo Adaptación”, entidad que contrato la obra.



Los habitantes de la provincia de García Rovira, que se verán beneficiados con el puente, han denunciado que la estructura no va a mejorar la movilidad si el Gobierno Nacional no pavimenta las vías de acceso.



Al respecto, el director de Invias explicó que de los 124 kilómetros de longitud hay pavimentados 60 kilómetros.



“Tenemos unos contratos hasta el año 2020 ya en ejecución, los cuales nos garantizan recursos del orden para terminar la pavimentación de 70 kilómetros, nos van a quedar faltando 50 kilómetros para garantizar la pavimentación total”, añadió.