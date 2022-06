Invías impuso multa de $3.000 millones a contratista por retrasos en la obra variante San Gil

A casi cinco años de inicio de construcción de la variante San Gil en Santander, la obra solo ha avanzado en un 15%, según informó el Invías. Razón por la que a finales de 2021 esa entidad inició un proceso sancionatorio que terminó en mayo de 2022 en una multa por $3.000 millones que tendrá que pagar la empresa Concay, contratista de la obra.

La multa fue impuesta por el Invías debido a los retrasos en la ejecución del proyecto, que fue estructurado como la solución definitiva para el paso de vehículos de carga con el fin de evitar su tránsito por la vía principal del municipio de San Gil, zona en la que se han registrado graves accidentes por la movilidad de tractomulas.

“Este es un proyecto que ha tenido mil dificultades en la ejecución, en la forma de capacidad operativa y en la voluntad del contratista al punto que le impusimos, en última instancia, una multa por más de $3.000 millones”, explicó Juan Esteban Gil, director del Invías.

Señaló el funcionario que, si no existe un cumplimiento del contratista, luego de la imposición de la multa, tendrían que caducar el contrato.

“Vamos detrás de que, o se recompone la ejecución o caducamos el contrato. Sin duda alguna, el caducar contratos y el no ejecutarlos en no tener la posibilidad de tener la obra en el corto plazo, pero no podemos seguir esperando un contratista incumplido”, señaló el director del Invías.