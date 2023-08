Jaime Andrés Beltrán celebra resultado de Invamer: “refleja el inconformismo de Bucaramanga”

En un análisis detallado de la última encuesta realizada por Invamer sobre la intención de voto para la Alcaldía de Bucaramanga, se revela una amplia gama de preferencias entre los votantes.

El candidato Jaime Andrés Beltrán encabeza la encuesta con un 32,7 %.

Detrás de Beltrán se encuentra Fabián Oviedo, quien obtuvo un 12,3 % de intención de voto.

Por su parte, Consuelo Ordoñez y Carlos Felipe Parra se mantienen en la contienda con un 9,3 % y un 9 %, respectivamente.

Encuesta Invamer: en Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán lidera la intención de voto con un 32,7%. Por otro lado, los bumangueses desaprueban en un 64,8% la gestión de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de la ciudad.



El candidato que lidera, el pastor cristiano Jaime Andrés Beltrán, celebró los resultados de la encuesta e indicó que “refleja el inconformismo de los bumangueses”.

“Lo que más les duele a los bumangueses es el tema de la inseguridad, la movilidad, el atraso de la ciudad. Por eso creo que hoy los ciudadanos no se están quedando callados, han manifestado la necesidad de que Jaime Andrés asuma con carácter la recuperación, no solamente de la seguridad, si no de toda la ciudad”, indicó el candidato.

Estos son los resultados completos de la encuesta Invamer, que se presentan a dos meses de las elecciones regionales, las cuales están previstas para el domingo 29 de octubre.

Jaime Andrés Beltrán: 32,7 %

Fabián Oviedo: 12,3 %

Consuelo Ordoñez: 9,3 %

Carlos Felipe Parra: 9 %

Horacio José Serpa: 6,5 %

Carlos Sotomonte: 3,8 %

Diego Tamayo: 3,7 %

Ludwing Mantilla: 3,3 %

José Velásquez: 2,7 %

Jaime Calderón: 2,4 %

Emiro Arias: 2 %

Jorge Figueroa: 1,5 %

Luis Roberto Ordoñez: 1,3 %

Manuel Parada: 0,9 %

Giovanni Álvarez: 0 %

Voto en blanco: 8,8 %

Cabe resaltar que la encuesta Invamer midió la intención de voto a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esta encuesta fue contratada por Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador.

Esta es la ficha técnica de la encuesta: