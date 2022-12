Jóvenes lanzan app para crear y compartir fechas especiales

Este aplicativo tiene como lema: Celebra, comparte y sorprende, con ‘Te Tengo Presente’.





La iniciativa está conformada por cuatro estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), que decidieron unirse y crear una herramienta novedosa para encontrar el plan adecuado, celebrar y compartir en esas fechas especiales.





Jefferson Ferney Jaramillo Vega y Valeria Gabriela Salazar Delgado, estudiantes de Ingeniería de Sistemas, junto a Karen Andrea Monsalve Quintero y Yordana del Pilar Cacua Fernández, de Administración de Empresas, se unieron hace más de un año para dar forma a este innovador modelo de negocio digital llamado ‘Te Tengo Presente’.





“La idea nació a partir de una experiencia personal, debido a que le quise celebrar el cumpleaños a mi mejor amiga y me fue muy difícil organizarlo. En ese momento me cuestioné y pensé que debería haber alguien que me pudiera ayudar a realizarlo y me brindara alternativas, donde simplemente se eligiera el lugar y el plan para compartir con mis seres queridos”, explicó Jefferson Ferney Jaramillo Vega, líder del emprendimiento.





‘Te Tengo Presente’ es un aplicativo digital donde, a un clic de distancia, se pueden encontrar las mejores alternativas para compartir experiencias inolvidables en fechas especiales.





En la actualidad, cuentan con varios paquetes entre los que se destacan, el plan romántico y para amigos, la tienda de detalles, decoraciones para cenas y habitaciones.





“Tenemos planes desde $25.000 en adelante, según la ocasión que se vaya a celebrar, con la seguridad que nuestros usuarios disfrutarán estos momentos agradables que jamás olvidarán”, afirmó Jefferson Ferney.





La plataforma www.tetengopresente.co se encuentra desarrollando el aplicativo móvil que fortalecerá el portal web, funcionando como una alarma para notificar esas fechas especiales o de celebración global que influyen en el país.





Esta iniciativa estuvo acompañada por Séptima Iteración con la alianza Apps.co y Contenidos Digitales-Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).