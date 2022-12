Juez definirá si deben reintegrar a estudiante expulsado de grupo de whatsapp

Según Sergio Campo Gómez, estudiante de 9 semestre de Uniciencia, la causa de la expulsión del grupo de WhatsApp fue por haber enviado un mensaje de contenido político, de inmediato el administrador lo expulsó del grupo.



Explica que luego de esta situación se ha visto afectado porque en ese grupo, se comparte diariamente la información sobre el estado de los procesos que llevan como estudiantes y no ha podido desempeñar sus actividades académicas normalmente.



Vea también ¡Insólito! Perro interpone tutela para reclamar atención médica



“Los derechos vulnerados son acto discriminatorio, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libre expresión y la pretensión es que se me reintegre al grupo”, explicó el estudiante.



La tutela que ya fue fallada en primera instancia donde fue rechazada por la juez, según dijo Ocampo, porque consideró que no es un grupo institucional y que no existe una subordinación.



El estudiante apelará la decisión para que un juez del circuito decida sobre la acción de tutela





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad