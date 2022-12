La curiosa protesta de dos hombres en Floridablanca para impedir tala de árboles

Los habitantes de barrio Zapamanga II Cristofer Castillo de 17 años y Wilmar Olaya de 33 decidieron subirse a un árbol ubicado en ese sector del municipio Floridablanca, Satander, para detener una obra en el terreno en el que antes funcionaba un parque ecobiológico.

Actualmente, el parque lleva varios meses fuera de servicio por la construcción del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que adelanta la Alcaldía municipal para garantizar un total de 260 viviendas.

“El proyecto urbanístico no ha sido socializado y son más de 140 árboles que van a ser talados (…) no nos oponemos a la vivienda, ojalá construyan unas 20 mil en nuestro municipio, pero no en el único ‘pulmón’ del sector”, dijo Luswing Merchán, líder social y comunitario de Zapamanga II etapa.

Por su parte, Jimmy Rodríguez habitante del sector manifestó que: “Con el inicio de la obra hay más de 17.000 residentes afectados de los barrios Zapamanga I, II, III, IV y V, La Castellana, El Dorado, Altoviento I y II, Tenza I y II entre otros, puesto que no tenemos espacios recreativos para la comunidad, en especial para las personas de la tercera edad y para los niños”.



La entrada al barrio Zapamanga II etapa está cerrada por habitantes que también impidene el paso de vehículos y motocicletas. Uniformados de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hacen presencia en el lugar.

