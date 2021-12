La explicación de la DIAN a caso de hombre condenado por no pagar 312.000 pesos

El director de la DIAN, Lisandro Junco, explicó en Mañanas BLU la razón por la que un hombre terminó condenado a 4 años de cárcel por quedarse con plata del pago del IVA de sus clientes , por una suma de 312.000.

De acuerdo con el funcionario, Hamilton Hernández nunca se acercó a buscar un acuerdo de pago y por eso la DIAN hizo lo que debía hacer: denunció.

“La omisión de agente de retención es un delito. Quien condena es la Fiscalía y los jueces penales. La obligación de nosotros es hacer la denuncia penal. Lamentablemente eso no tiene cuantía porque la retención en la fuente, como usted bien lo sabe, es cuando se paga, de parte de un tercero, hay un agente retenedor, que es este sujeto y él no pagó lo que le pagaron. Se quedó con lo que el tercero le pagó al Estado”, dijo.

Por su parte, Hernández explicó que pecó por ignorancia y, tras quebrar, su contador no le aconsejó que debía quedar al día con la DIAN.

“En 2016 empiezan a comunicarme con el abogado que, entre comillas, me defendía, que tenía un saldo con la Dian de 280.000 pesos más 32.000, en total eran 312.000 pesos. Yo había quedado quebrado y no tenía manera de hacer un arreglo, estaba pasando por una situación económica difícil, si había para comer no tenía para otras cosas, como para pagarle a la DIAN”, contó.

“El contador me dijo que dejara las cosas así, no se trataba de una cantidad irrisoria de dinero, que ahí no pasaba nada porque la DIAN perseguía a evasores de miles de millones. Yo le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas, cometí ese error”, añadió.

De acuerdo con el comerciante, su calvario empezó en 2020, en víspera de la cuarentena por la pandemia, cuando fue capturado en Rionegro (Santander).

"Me dijeron que me capturaban por peculado por apropiación. Ellos después corrigen en el juzgado y cambiaron a omisión de agente retenedor", añadió Hernández.

Explicó que, dado que no puede trabajar, hoy no puede pagar los más de 600.000 que ya le debe al organismo y que no tiene cómo pagar esa suma.

"No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia", concluyó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: