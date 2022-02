Líder ambientalista de Santander denuncia que recibió amenazas de muerte y debió salir del país

En medio de una rueda de prensa de la Alianza Colombia Libre de Fracking, tres mujeres del municipio de Puerto Wilches, denunciaron las amenazas de las que han sido víctimas en los últimos meses por oponerse a los proyectos de fracking en ese municipio de Santander.

Una de las mujeres que denuncia amenazas de muerte es Yuvelis Natalia Morales, consejera de Juventud de Puerto Wilches, quien hace tres días abandonó el país y permanece en París, Francia, tras varias persecuciones por parte de hombres armados.

“Se me hace imposible creer que en medio de amenazas y persecuciones me haya tocado salir corriendo porque nos han estigmatizado, nos han dicho que no podemos hacer nada y que el fracking en Puerto Wilches va porque va”, aseguró la líder ambientalista quien aseguró además que está recibiendo amenazas de muerte desde hace un año.

“No hay derecho que por la defensa del medio ambiente y por oponernos a estos proyectos de fracking tengamos que salir corriendo a la madrugada con chaleco y escolta de la vivienda, sintiendo miedo estando en su propia casa; hombre armados que llegan hasta la casa por una defensa del territorio”, manifestó Morales.

Carolina Agón, presidenta de la Asociación de Pescadores en Puerto Wilches, también denuncia amenazas en su contra y dificultades para promover la defensa del medio ambiente.

“No hay unas garantías de participación, Puerto Wilches no está preparado para el fracking, no hay vías, no hay un hospital. Qué va a pasar con Puerto Wilches si estamos detrás de una empresa que no le importa Puerto Wilches”, expresó Agón.

Desde 2019, Oneida Suárez, activista antifracking, coordinadora de la Alianza Colombia Libre de Fracking y docente, denuncia amenazas.

“Por las amenazas tuve que salir del municipio de Carmen de Chucurí y ahora estoy en San Vicente, pero diciendo no al fracking. Nos sentimos amenazados, fuí amenazada el pasado 15 de febrero a través de un mensaje de texto donde dicen que es mejor que me quede callada”, dijo Suárez.

Según las líderes ambientalistas, los comunicados emitidos por Ecopetrol en los que denuncias estigmatizaciones, provocaron también amenazas.

En un comunicado el pasado 11 de febrero Ecopetrol rechazó las denuncias de responsabilidad por amenazas a líderes sociales en el Magdalena Medio.

“Ecopetrol rechaza las denuncias recientemente emitidas, a través de un comunicado de la Alianza Colombia Libre de Fracking, en las que se le señala por hacer falsas acusaciones de lo ocurrido en el desarrollo de la reunión informativa del proyecto Kalé y se le responsabiliza por las amenazas a líderes sociales en el Magdalena Medio”, dijo Ecopetrol.

“La empresa rechaza toda acción que atente contra los Derechos Humanos y, en línea con lo dispuesto en su Código de Ética y Conducta y su Guía de DDHH, ratifica su compromiso con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos”, dice un aparte del comunicado.

Esta fue la rueda de prensa en la que mujeres, líderes ambientalistas, denunciaron amenazas en su contra por oponerse a los proyectos de fracking en Santander.