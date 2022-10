Madre de niño con cáncer denuncia que EPS no quiere entregarle medicamento

Según denunció Maruja Bayona, madre de un menor de 12 años quien padece de cáncer, ya completa tres meses esperando a que la EPS le entregue el medicamento para que su hijo inicie las quimioterapias.

Publicidad

“En diciembre me aprobaron la quimioterapia y me dijeron que podía iniciar el proceso pero la EPS Saludvida no quiso entregarme el medicamento que ya había solicitado un mes antes”, dijo Bayona.

Ante la negativa la madre instauró una tutela que un juez falló a su favor y donde obliga a la entidad promotora de salud asignar el medicamento, aun así no se lo han entregado.

Publicidad

Según la madre del menor el procedimiento es urgente porque la leucemia que padece es de alto riesgo, por ello hace un llamado a las autoridades de salud para que intervengan en este caso.

Publicidad

BLU Radio Bucaramanga - Dial 960 AM.