Madres comunitarias denuncian que Icbf no envía raciones completas a niños

Las mujeres denunciaron que reciben poco mercado para preparar los alimentos y atender a los niños semanalmente, “las raciones cada día están siendo menos. Con libra y media de azúcar, por ejemplo, qué podemos hacer para preparar los jugos en el transcurso de la semana. Cada madre comunitaria atiende 12 niños y tenemos que hacer coladas en la mañana, jugo a mediodía y medias tardes entonces no nos alcanza”, señaló Gladys una madre comunitaria.

Publicidad

Además, las madres afirman que las raciones son cada vez más pocas y algunas llegan en mal estado. “Nos han cambiado las reglas del juego de un momento a otro y no nos dicen por qué. Nosotras ya no sabemos qué hacer en este momento para atender a estos niños porque sus padres no cuentan con los recursos para alimentarlos”.

Las madres comunitarias también denuncian que el Icbf en Barrancabermeja las citó de “forma irregular” para decirles de “manera arbitraria” que hay un nuevo operador, lo cual causó extrañeza, pues nunca se hizo una licitación o convocatoria para este fin.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM