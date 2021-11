Más de 13.000 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander regresan a la presencialidad

La reducción de casos COVID-19 en Santander permitió el retorno de estudiantes y docentes a la Universidad Industrial de Santander, UIS, que este martes empieza el segundo semestre de 2021 con presencialidad del 100%.

“La universidad está preparada para recibirlos, hemos seguido fortaleciendo la infraestructura física y tecnológica para ofrecerles los espacios que les permitan continuar la educación en un entorno seguro”, manifestó Hernán Porras, rector de la UIS.

Solo por este año los estudiantes de otras ciudades del país podrán continuar con educación remota o en casa.

El rector Porras también dio a conocer el porcentaje de docentes, administrativos y estudiantes vacunados.

“El 90% de administrativos está vacunado y solo el 2% no desea vacunarse; de los profesores de planta el 93% está vacunado y solo el 1,6% no desea vacunarse; de los profesores de cátedra el 82% está vacunado y el 1,5% no sea vacunarse; y de los estudiantes el 80% está vacunado y el 3,1% no desea vacunarse”, señaló Porras.