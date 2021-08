Más de 22.000 estudiantes comienzan semestre en las Unidades Tecnológicas de Santander

Por primera vez en la historia de las Unidades Tecnológica de Santander se matricularon para un semestre más de 22.000 estudiantes, de los cuales 4.500 son beneficiarios del programa Matrícula Cero.

El rector de las UTS, Omar Lengerke, afirmó en diálogo con BLU Radio que fue "fundamental" el apoyo del Gobierno Nacional, Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga y otras entidades para lograr superar la meta de nuevos jóvenes matriculados.

"El regreso a clases presenciales en las Unidades Tecnológicas de Santander será de forma gradual. Iniciamos este semestre con estudiantes que necesitan realizar los cursos teóricos - prácticos en las aulas de clase, pero no es obligatorio, porque el 80% de los jóvenes no superan los 25 años, es decir no están priorizados aun para la vacunación COVID-19", manifestó el rector de las UTS.

El Consejo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander informó que los estudiantes en clases teóricas seguirán recibiendo las actividades de forma virtual - remota.

La institución educativa podría modificar la forma de desarrollo del primer corte, ante una decisión de los entes gubernamentales que así lo indiquen sobre el CO VID-19.

"La forma de desarrollo del segundo y tercer corte de este semestre académico será informada oportunamente a la comunidad académica de las UTS, dependiendo de la situación epidemiológica del momento", señaló el rector Omar Lengerke.