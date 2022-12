Me tomé un año sabático para reinventarme y terminé cocinando: Piter Albeiro

El humorista Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, estuvo en el programa Vive Bucaramanga para hablar de los cambios que ha hecho en su vida desde la última vez que se presentó en la capital santandereana.

En diálogo con BLU Radio, el bumangués contó que luego de su presentación en diciembre de 2017 en el auditorio Luis A. Calvo, decidió alejarse de los escenarios por un año para reinventarse como humorista, ya que quería llevarle lo mejor a su público.

“Este año era como sabático, era un año en el que no quería hacer ninguna presentación y se me presentó la oportunidad de cocinar (…) me estaba sintiendo muy monotemático, sentía que todo lo que hacía lo estaba haciendo a una sola experiencia y quería reinventarme”, manifestó.

Piter Albeiro asegura que cuando le propusieron cocinar no estaba muy seguro porque no se consideraba el más experto y, sin embargo, se arriesgó a vivir la experiencia gastronómica para aprender.

Reconoció que aunque aprendió a cocinar, gracias a su participación en un programa de la televisión colombiana, el cual ganó, no se dedicaría a la gastronomía porque lo consideraría irresponsable, debido a que no tiene la suficiente experiencia.



Asimismo, hizo un viaje al pasado para recordar que en 1996, cuando apareció por primera vez en Sábados Felices, el humor se convirtió en su profesión y eso es algo que toma muy en serio, por eso quiso detenerse para innovar su repertorio.

Vea al humorista interpretando el personaje del soldado Patascuy en Sábados Felices.



“Recuerdo cuando hacía esas maratones en Bucaramanga y recibía todo ese apoyo, por eso estoy muy agradecido con la gente de mi ciudad, pero yo ya no me puedo poner a contar chistes durante horas porque la gente no lo va a recibir igual”, explicó.

Ante esta necesidad de un cambio el artista dejó los teatros para descansar, pero aseguró que en 2019 volverá con un nuevo show para todos sus seguidores.

“Se me ocurre que puedo mezclar la cocina con el humor y llegar con un show que se llame ‘La receta de la felicidad’ o ‘La receta de la risa’ y contarle a la gente que a través de la cocina se pueden crear materiales humorísticos”, añadió.

​