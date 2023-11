Niña de Bucaramanga murió repentinamente por un extraño parásito que adquirió en una piscina

Una niña de 10 años al parecer contrajo un parásito cuando estaba de vacaciones en un hotel en Santa Marta, donde según sus familiares se bañó en varias piscinas, lo que a la postre la enfermó y terminó siendo el preámbulo de su muerte.

“Se trata de una paciente de 10 años que después de estar en piscinas y yacuzzis de un importante hotel de la ciudad de Santa Marta empieza a tener fiebre y vómito y un dolor en un oído, inicialmente, después de estar en las piscinas dice que se siente mal. Al tener el dolor de oído inicialmente los médicos piensan que tiene una otitis y se da un antibiótico o un antipirético, se hospitaliza unos días, pero 10 días después la niña la niña no solamente no mejora, sino que entra en un estado confusional y presenta dos episodios convulsivos”, dijo el médico William Contreras.

Lentamente la menor de edad fue entrando en estado de coma antes de morir. “Después de esos episodios convulsivos la niña ya no vuelve a ser ella misma, presenta dificultad para denominar los instrumentos del día a día como un control remoto y, empieza a tener alteración de la conciencia como somnolencia, etc. Y dos semanas después del inicio de los síntomas cae en coma y 21 días después cae en muerte cerebral. La muerte cerebral se considera irreversible, es cuando ya no hay una respuesta de los reflejos que debe tener en el tronco cerebral y la médula y la niña fallece”, agregó el médico.

Según el doctor Contreras. “aquí lo que es interesante es que el cuadro parecía el de una meningitis por la presentación del mismo y en general tiene uno que saber definir, tratar de acertar y con algunas pruebas y con la historia clínica si se trata de una meningitis o una meningoencefalitis bacteriana que necesitaría antibiótico que es viral o si necesitaría antivirales o es autoinmune, es decir si es una respuesta inmune del mismo organismo y para eso también se necesitan medicamentos”.

"Lo interesante de esta historia es que al final no fue ninguna de esas tres que ya de por sí son raras y hay que pensarlas rápidamente para salvar la vida de los niños. Si no que después de la muerte y ante tantas dudas se hace una necropsia y resulta que fue una meningoencefalitis amebiana, es decir una infección cerebral causada por la presencia de un protozoo que es, para que la gente lo entienda mejor, como si fuera un parásito que ataca el sistema nervioso central que va destruyendo las neuronas", explicó William Contreras, médico de cabecera de la familia.

