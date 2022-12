Niño fue mordido en la cara por un perro en Barrancabermeja

Un niño de cinco años fue mordido en su rostro por un perro cuando jugaba a las afueras de su vivienda en el barrio Arenal de Barrancabermeja.



La familia del menor asegura que los dueños del animal no han respondido, que el niño requiere atención especializada en salud y no pueden costear el valor de los medicamentos para su recuperación.



Rosalba Torres, la madre del afectado manifestó que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba en la cocina preparando el almuerzo cuando su hijo estaba salió a la calle a jugar.



“Se le fue la volqueta de arena para una esquina de la casa del vecino. El niño fue a recogerla y ahí fue cuando se le lanzó el animal encima y lo mordió en la cara”.



También agregó que los propietarios del perro no han dado la cara y pide que le respondan urgente por el daño que le ocasionó el animal a su hijo que permanece con el rostro inflamado y requiere varios medicamentos.



Los propietarios del perro no han esclarecido a la familia de la pequeña víctima si el canino tiene todas las vacunas en regla. Por el momento el niño se recupera en su vivienda.



