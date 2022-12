No caiga en la trampa: Denuncian estafas a nombre de Colpensiones en Santander

Mediante un comunicado, Colpensiones denunció que en varios municipios de Santander un hombre está estafando a ciudadanos que pagan por trámites que son gratuitos.



“La aclaración se hace porque en Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y los corregimientos de Miraflores, Llanito, Güepi, Pénjamo y Santa Cecilia, varios ciudadanos han reportado a Colpensiones, casos en los que una persona con el nombre de José Duarte se hace pasar por colaborador de la entidad”, asegura la empresa.

Esta persona estaría cobrando $5.000 a los santandereanos que quieren hacer parte del programa BEPS y entregando un carné de vinculación, prendiéndoles media pensión y el subsidio de Colombia Mayor.



Colpensiones recordó que los trámites y vinculación a estos programas sociales de la entidad no tienen costo.



“Este programa es un alivio para aquellas personas que no alcanzan a tener un trabajo formal durante su vida productiva y que llegan a la edad de retiro sin ninguna protección. Pero hay que ser enfáticos en esto (BEPS) es gratis, los colombianos no deben pagar la vinculación, ni la administración del dinero, el único dinero que se recibe es el de su ahorro”, comentó el presidente de la entidad, Juan Miguel Villa.