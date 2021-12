"No es rebeldía": bachiller a la que colegio no iba a dejar graduar en ceremonia por su cabello azul

Leydy Cacua es la joven estudiante de 18 años que tuvo que interponer una tutela para que la dejaran graduar de bachiller. La razón que le deba el colegio para impedirle su graduación con ceremonia, es que tenía pintado el cabello de azul.

El caso se presentó en Bucaramanga, donde la joven estudiante y modelo iba a recibir su título por ventanilla, sin embargo, el colegio tuvo que aceptar el color del cabello de Leydy.

En entrevista con Mañanas BLU, expresó que asistirá a su grado con su cabello azul y su capul color verde, dando a entender que "al que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas", como reza el conocido refrán.

La joven expresó que no se trata de un acto de rebeldía, sino que es la manera de demostrar que si se luchan por los derechos, se logra cualquier cosa.

"Yo sé que uno tiene que respetar ciertas cosas, pero en este caso la rectora no estaba respetando mis derechos, me estaba discriminando por mi físico", declaró la joven.

La joven, que se va a graduar en la tarde de este viernes 3 de diciembre, expresó que el objetivo de toda la denuncia, es: "que siempre defiendan sus derechos, que siempre luchen por lo que quieren".

Publicidad

Leydy revela que hace dos años, en el colegio le hicieron cortar su cabello, porque en aquel entonces tenía algunos mechones de su cabello de otro color, por lo que la amenazaron con sacarla de la institución.

"A mi hace dos años me hicieron cortar el cabello, obviamente yo no sabía nada de esto, yo no sabía nada de leyes, no sabía que yo tenía derechos y simplemente me dejé llevar por la psicología que ellas me metieron,... me dijeron: si tu sigues con este cabello tu no puedes seguir en este colegio, te tenemos que sacar o no sé, tú mirarás que haces", expresó Leydy.

Escuche la entrevista de Leydy Cacua en Mañanas BLU:

Escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti: