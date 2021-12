La estudiante y modelo Leidy Cacua, de 18 años, casi no logra el sueño de graduarse en el Instituto Técnico Nacional de Comercio de Bucaramanga porque tenía su cabello pintado de azul. Leydi afirmó que ese tono representa su personalidad.

"No es algo que se me otorgue cuando compró el uniforme. La rectora del colegio me dijo que no podía asistir a la ceremonia de graduación de bachiller porque me había pintado el cabello de azul", relató.

En diálogo con BLU Radio, la estudiante afirmó que le dio rabia este hecho, ya que desde primaria está en la institución.

"Me dio mucha rabia porque desde primaria estoy en la institución y mi deseo es recibir el grado con mis amigos y no por ventanilla como querían las directivas".

Leydy Cacua, junto con un abogado, interpusieron una tutela contra el colegio por la vulneración de los derechos constitucionales a la libre personalidad .

"Después que interpuse la tutela, que aún no ha sido fallada por el juez, la rectora me llamó brava y me dijo que me podía graduar este viernes en la ceremonia, por eso estoy muy alegre. Todavía estoy analizando si retiro la tutela. La verdad, quiero dejar un precedente porque a nadie le pueden negar graduarse por el color del cabello", señaló la modelo Leydy Cacua.

El Instituto Técnico Nacional de Comercio y la Secretaria de Educación de Bucaramanga no se han pronunciado aún sobre la polémica que se generó porque no querían que Leydy Cacua participará en la ceremonia de graduación de bachiller por tener el cabello azul.

