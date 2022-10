“No fue atentado”: Policía desmiente versión de Mauricio Aguilar sobre explosión en Barrancabermeja

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo al medio local Enlace Televisión que una de las hipótesis de la explosión en Barrancabermeja , que dejó una persona muerta y dos más desaparecidas, estaría relacionada con presuntos cobros de extorsiones a comerciantes del barrio Pozo 7.

“La primera hipótesis que hay es que hubo una mala manipulación por parte de la persona que expendía el gas, pero también se habla de unas posibles amenazas extorsivas a este comerciante, todo es materia de investigación”, dijo el mandatario.

Esta versión del gobernador de Santander desató toda serie de reacciones en Barrancabermeja, porque las autoridades han entregado información de que la emergencia se originó por un depósito y expendio ilegal de cilindros de gas.

Al respecto, el comandante de la Policía del Magdalena Medio, el coronel Henry Ramírez, desmintió la versión del gobernador de Santander.

“Lo que llevamos de la investigación nos indica que en el momento que se presentó el hecho no hubo una persona que se acercara al sitio, no hubo lanzamiento de ningún artefacto, no hay denuncia de extorsión de ninguna índole (…) Todo apunta a que fue un accidente que se presentó en este lugar”, indicó el oficial.

