No hubo consenso sobre pico y placa con el alcalde: comerciantes

Los comerciantes del centro de Bucaramanga aseguran que, tras la reunión sostenida con las autoridades de tránsito y el alcalde Rodolfo Hernández, nunca se llegó a un acuerdo que diera tranquilidad al sector del comercio.



“En la reunión llegó con sus funcionarios y la seguridad y no hubo sino un cruce de palabras, nos dijo la determinación que iba a tomar y subió al sexto piso, allí dio una rueda de prensa donde los comerciantes no participamos”, dijo Darío Gómez, representante de los comerciantes.



En mesas de trabajo, los comerciantes intentarán acordar estrategias para pedir a las autoridades que se reconsidere la decisión.



“A nosotros nunca se nos consultó y estamos convencidos que esa medida nos perjudica. Es algo desafortunado y nos va a llevar a la quiebra. No estamos de acuerdo porque es difícil que la gente quiera entrar al centro y estamos más unidos que nunca en mesas de trabajo para exigir que se levante el pico y placa”, señaló Gómez.



Según los comerciantes del centro de la ciudad, la implementación de la reforma tributaria sumado a este nuevo pico y placa los ha llevado a tener pérdidas económicas considerables.





