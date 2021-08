No le pedí dinero al contratista del estadio de Bucaramanga: diputado de Santander Mauricio Mejía

El diputado de Santander, Mauricio Mejía, confirmó a BLU Radio que hace un año rindió testimonio en la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso judicial por presunta corrupción contra el hoy capturado exsenador Richard Aguilar.

El nombre de Mauricio Mejía sale a la luz pública dentro del escándalo de presunta corrupción del estadio de Bucaramanga luego que se conociera que el contratista de las obras, Octavio Reyes, lo acusó ante la Fiscalía de haberle exigido dinero para realizar el primer desembolso de una adición presupuestal que se firmó en diciembre de 2015, cuando Richard Aguilar terminaba su mandato como Gobernador de Santander.

"Yo nunca le exigí dinero al contratista, ni al interventor de las obras del estadio Alfonso López, lo digo con absoluta claridad. El día que a mí me prueben y me muestren la prueba donde recibo la plata, ese día salgo y lo reconozco y me retiro de lo público y no se que más podría hacer", afirmó el diputado a BLU Radio.

Mauricio Mejía quien fue exsecretario de Infraestructura de Santander, hace parte de los 32 testigos que llamó la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por presunta corrupción contra el exgobernador Richard Aguilar.

"Rendí toda una declaración de más de cuatro horas ante la Corte Suprema de Justicia, no me puedo referir mucho sobre el tema por reserva judicial. A través de mi abogado le solicitamos a la alta corte permiso para poderle decir a la opinión pública lo que yo respondí dentro de este caso", manifestó el dirigente político de Cambio Radical.

Luego de captura del exsenador Richard Aguilar, se conoció que otras 21 personas están en la mira de las autoridades por haber presuntamente participado en un 'red' para apropiarse de dineros públicos a través de contratos adjudicados en la Gobernación de Santander y la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre los años 2012 -2015.