No queremos muertos por COVID en casa por falta de UCI: médicos de Bucaramanga

Un llamado de atención y a la responsabilidad hicieron médicos en Bucaramanga que ven con preocupación el aumento de casos de COVID-19 que tienen al límite las unidades de cuidados intensivos de clínicas y hospitales en Santander.

Camilo Pizarro, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Crítico de Colombia, y coordinador de unidades de cuidados intensivos de la Fundación Cardiovascular, FCV, lamentó que además de la grave situación generada por la pandemia haya de por medio una protesta social.

"Es muy triste ver lo que esta ocurriendo en el país cuando situaciones tan adversas se presentan, pero mucho más triste de tener que ver a pacientes que van a fallecer en sus casas y en las unidades de urgencias sin poder prestarles la atención necesaria en una unidad de cuidados intensivos”, manifestó el médico.

Aseguró que en las últimas semanas están acudiendo a las clínicas personas con rango de edad que oscila entre los 20 y 25 años y entre 45 y 50 años.

“Realmente si no tomamos conciencia, si no seguimos rigurosamente las medidas de bioseguridad y si no tenemos disciplina social lo que vamos a ver en las próximas semanas es desastroso”, advirtió.

Para Carlos Ibarra, subgerente de Servicios Médicos del Hospital Universitario de Santander, la única solución para frenar el aumento de contagios es la prevención y no bajar la guardia en los protocolos de bioseguridad, en especial los jóvenes que están saliendo a las calles.

“Los pacientes jóvenes son más complejos porque su condición de salud los hace no pensar que pueden estar en un caso grave de COVID, por eso el llamado es a que nos cuidemos, que las personas más vulnerables en la casa, las personas jóvenes están en la calle y la complicación de esto la paga el familiar que está en la casa”, indicó Ibarra.

Santander registro este martes 884 nuevos contagios y 21 personas fallecidas por el virus.