No todos los campesinos en Santander quedaron satisfechos con la visita del presidente Petro

No todos los campesinos habitantes de páramos de Santander y Norte de Santander quedaron satisfechos con la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Málaga porque, aunque aclaró varias reclamaciones sobre agricultura, de la cual señaló que se debe descarbonizar y sobre extracción de mega minera, a la cual le cerró la puerta en Santurbán, aún no se han firmado acuerdos reales que brinden garantías a los habitantes de estos territorios.

Aunque cerca de un 60% de los campesinos que asistieron a la reunión vieron con buenos ojos la visita presidencial, acompañada de las ministras de Ambiente y de Agricultura, y del ministro del Interior y de Justicia, otro porcentaje consideró que sólo se hizo un acto de protocolo y aún no hay fechas para iniciar las mesas de diálogos que serán sectorizadas, teniendo en cuenta que cada páramo tiene una realidad diferente.

“La expectativa queda un poco vigente y hay mucha cosa que él dice que no va a entrar a expropiar, que no va a chocar con el campesino que va permitir la producción, pero si hay muchos temas ambientales que no se han tocado y que toca estudiarlos. Entonces hay que entrar a estudiar los temas y ver que pautas se pueden trabajar y qué cosas realmente el gobierno no puede cambiar, es decir cuales temas están a favor de nosotros y cuáles en contra”, manifestó Helman Jaimes, uno de los líderes campesinos.

Por otra parte, el presidente Petro fue enfático en aclarar que no habrá expropiaciones en los páramos, sobre cual dijo: “Nadie que viva honestamente en los páramos va a ser criminalizado. Este Gobierno no hará desalojos”.

“Se expusieron los temas fundamentales, la permanencia de los campesinos en los territorios, la producción agrícola y pecuaria como se hace en todo el país y la titulación de los predios que se encuentran en falsa tradición o presunción de baldíos, sobre lo cual las palabras del presidente fueron contundentes por lo que la comunidad quedó satisfecha”, explicó Ferney Villamizar, uno de los líderes campesinos.

El presidente manifestó además que la petición de titulación de terrenos que se han heredado de generación en generación por las familias habitantes de los páramos se debe analizar jurídicamente y revisar si hay herramientas para hacerlo en este momento, de tal manera que por este tema tampoco fue aclarado del todo como lo reclamaban los campesinos de los páramos.

