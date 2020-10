“No violé medidas ni contagié a nadie de COVID”: archivan investigación contra exreina de Santander

La Fiscalía General de la Nación no procesará judicialmente a la exreina de Santander, María Claudia Peñuela, tras las denuncias por una posible violación de medidas sanitarias al hospedarse en un hotel sin informar que tenía COVID-19.

María Claudia Peñuela estuvo durante 44 días aisladas en una habitación del Hotel Dann de Bucaramanga tras dar positivo para coronavirus luego de llegar procedente de España.

“Con la decisión de la Fiscalía quedó demostrado que no violé ninguna medida sanitarias ni contagié a nadie de COVID-19, contraria a la versión del Hotel Dann que cuando supo la situación de mi contagio me trato de manera discriminatoria, como presión para que saliera del lugar, sabiendo que no tenía a donde ir, a lo que nunca accedí, inventaron tantas mentiras que llevó a este problema con la Fiscalía”, afirmó a Blu Radio la exreina.