Ofertarán en Bucaramanga becas para estudiar en Australia y Nueva Zelanda

La organización Australian Option Education es representante oficial de la educación australiana y sus principales y más reconocidas universidades con apoyo del cónsul de New Zealand de Educacion, Javiera Visedo, ofrecerán el seminario para dar a conocer a los estudiantes de Bucaramanga y Colombia, las oportunidades de estudio que se ofrecen en estos países para 2017 y 2018.



La organización asegura que Australia y Nueva Zelanda es una gran opción de educación superior y los planes de estudio tienen un promedio de duración de 1 a 2 años, brindan la posibilidad de trabajar durante tus estudios y después de finalizar, el Gobierno ofrece una visa de trabajo por dos años después de culminar estudios, da la posibilidad de adquirir experiencia internacional y recuperar así parte de la inversión en la universidad. Además de ofrecer un enfoque más practico e investigativo.



Vea también Teatro para todos con entrada gratuita en el festival ‘Ciudad de Bucaramanga’



Los ciudadanos pueden inscribirse en el seminario enviando nombre completo, email y número celular a bucaramanga@newzealandoption.com o escribir al WhatsApp 3175103452. El evento se realizará en la Cra. 20 #35-55, Club del Comercio en Bucaramanga, Santander el sábado 07 de octubre a las 09:30 am .



En el seminario los interesados podrán obtener información en puntos relacionados con:



• Asesoría para estudiar, vivir y trabajar en Australia - Becas y financiamiento

• Selección del programa académico

• Realizar aplicación y trámites de ingreso - A través de AO (la aplicación no tiene costo)

• Certificación de documentos - Agentes autorizados

• Traducción de documentos – Servicio de Traduccion en 24 horas

• Aplicación a la visa Australiana

• Seminarios antes de viajar - Trabajo y adaptación cultural

• Boletos aéreos a precios preferenciales

• Alojamiento y recepción en el Aeropuerto

• Seguros médico y de viaje

• Tour de Bienvenida en Australia (Melbourne, Sydney, Brisban), un asesor de AO en nuestras oficinas de Australia te asistira con, Apertura cuenta bancaria, Tax file number, Telefonia Mobil, Sistema de Transporte, Estrategias de búsqueda de trabajo en Australia y mas.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad