Operador de relleno El Carrasco sería sancionado por fallas en manejo de basuras

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, expidió, desde el 5 de junio de 2018, el auto con el que dispuso formular un pliego de cargos contra la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, por presuntas fallas en el manejo de las basuras en El carrasco.



En el documento de 20 hojas, la ANLA expone cada una de las fallas que se estarían cometiendo en el sitio de disposición final de residuos sólidos, con temas como: mal manejo de los lixiviados, intervención del área protegida y del cauce de una quebrada; motivos por los cuales dispone la autoridad ambiental abrir pliego de cargos contra la Emab.



Destaca el documento que la Emab “no realizó de manera oportuna y adecuada la cobertura de los residuos sólidos dispuestos en las celdas 1, 2 y 4, localizadas en el relleno sanitario El Carrasco. Acciones que se pudieron haber prevenido, de acuerdo con la autoridad ambiental”.

Según el Anla, se Identificó un afloramiento permanente de lixiviados en la superficie de los taludes de las celdas 1, 2 y 4 con lo que se evidencia que no se garantiza la captación y transporte de la totalidad de los lixiviados que se generan en el relleno sanitario El Carrasco.



A esto se suma que la empresa de aseo habría realizado la ocupación y alteración del cauce de la quebrada El Carrasco y la quebrada innominada No. 250-43-13, sin contar con autorización o permiso de la autoridad competente.



Según las pruebas que reposan en esta investigación se realizó una intervención del área de conservación del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI de Bucaramanga con actividades de cortes de talud y disposición final de residuos sólidos en un predio correspondiente al municipio de Girón, sin obtener previamente la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI de Bucaramanga y la autorización respectiva.



Sobre este auto de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales fueron notificados la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.



El pasado 3 de octubre, se presentó desprendimiento de más de 3.000 toneladas de basuras de una montaña en la celda 4 de la cárcava 2 del relleno sanitario, lo cual ha generado graves problemas ambientales en el área metropolitana.



Antes de que ocurriera la emergencia, el ANLA había identificado que no había una correcta disposición de residuos sólidos en esa zona de El Carrasco.