Opiniones dividas en Santander por propuesta de subsidiar pasajes en transportes masivos del país

En una publicación en la red social X, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta que podría cambiar radicalmente la forma en que se financia el transporte público masivo en el país en ciudades como Bucaramanga, en Santander.

El mandatario propuso la idea de pagar el servicio de transporte público con una cuota mensual incluida en el recibo de la luz, una medida que “busca mejorar las condiciones de movilidad y reducir la evasión en el sistema”.

La propuesta del presidente Petro, que ha generado un gran debate en todo el país, tiene como objetivo principal proporcionar a los colombianos un sistema de transporte público gratuito, aunque el pago se realizaría de manera mensual a través de la factura de electricidad.

“Los pudientes a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, escribió el primer mandatario.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?



Sería aparentemente, y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

La idea ha desatado una ola de opiniones, algunas a favor y otras en contra.

“Mi opinión es divida. Podría decirse que estoy de acuerdo, aunque hace falta saber cuál será el aporte que da el Gobierno y cuál sería el recargo que tendría uno en su recibo de la luz. No estoy tan convencida, falta ver cómo se aprueba finalmente”, expresó Alba Acevedo, usuaria de Metrolínea.

“La propuesta por un lado está buena y por el otro está mala, pues se nos va a incrementar más el servicio de la luz así el presidente diga que no”, opinó otra ciudadana, identificada como Inés Martínez.

Para la Alcaldía de Bucaramanga, la idea no es viable: “Financieramente para Bucaramanga y al área metropolitana no es viable. El subsidio sería de $588.000 pesos”, señaló Saharay Rojas, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

