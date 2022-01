Pacientes de Coomeva EPS denuncian que le suspendieron sus servicios pese a advertencia del MinSalud

Los pacientes de Coomeva EPS en Santander viven un verdadero calvario por la suspensión de sus servicios en salud tras la liquidación de dicha entidad prestadora de salud.

En Bucaramanga se conoció el caso de una niña de dos años que debe recibir sus quimioterapias para tratar el cáncer de riñón que padece, sin embargo, su mamá denuncia que su IPS le canceló las citas que tenía programas y los servicios.

“Me llamaron de la Clínica San Luis para cancelarme la cita que ella tiene de control de oncología para iniciar ciclo de quimioterapia que debe recibirle este viernes, ya la clínica me dice que no van a atender la niña por la liquidación de la EPS, yo me comuniqué con Coomeva y me dicen que me deben atender hasta el 31”, contó Yesica Álvarez, madre de la menor.

En ese mismo sentido, en redes sociales los usuarios de Coomeva EPS también se han quejado por la suspensión de sus servicios.

Buen día, Hoy fui a Offimedicas Bmanga a reclamar unos medicamentos que me enviaron ayer (cita) en @CoomevaSaludEPS @Grupo_Coomeva Y me dijeron que ya no están entregando fórmulas que desactivaron el sistema, no era hasta el 31? @MinSaludCol Que se hace ahí?? @Fruizgomez 😖😖😖 — Tatys927 (@YendiT2) January 26, 2022