"Para consulta Liberal sí hay plata, pero para la minera no”: alcalde El Peñón

Tras el anuncio de la Registraduría de suspender la consulta popular minera en el municipio El Peñón por falta de recursos, el alcalde rechaza que para otro tipo de consultas políticas, como la Liberal, si haya recursos y no para una consulta que ha solicitado la comunidad.



“Hasta el momento seguimos esperando que la consulta no sea suspendida pues todavía hay tiempo que el Ministerio de Hacienda gire los recursos a la Registraduría para que se realice la consulta minera este domingo”, manifestó el alcalde de El Peñón, Francisco Cruz.



Vea también Por falta de recursos, suspenden consulta popular minera en El Peñón, Santander



El mandatario también resaltó que realizar la consulta popular minera en El Peñón solo necesitaría 30 millones de pesos destinados a los viáticos de personal y tarjetones, pues la logística correría por cuenta del municipio.



“Los partidos tienen derecho a hacer consultas pero para la consulta del partido Liberal, por ejemplo, si aparecieron los 45 mil millones de pesos que se requerían para hacerla. Sin embargo, para la consulta popular de El Peñón que cuesta solo 30 millones no hay plata”, añadió el alcalde.



El alcalde también manifestó que ha tratado de comunicarse con el gobernador de Santander para obtener ayudas pero no ha sido posible.



“Incluso ayer estuvimos reunidos y le estamos proponiendo a la Registraduría que hagamos un convenio interadministrativo para financiar desde el municipio la consulta. A los alcaldes nos toca proteger los mecanismos de participación ciudadana”, añadió Cruz.



Finalmente señaló que los campesinos han manifestado su intención de aportar recursos para la financiación de la consulta popular minera.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM







Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio

Publicidad