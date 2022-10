Parqueaderos del centro de Bucaramanga cerrarían por pico y placa

Los comerciantes que tienen negocios de parqueaderos han manifestado que sus ventas han bajado desde que fue implementado el pico y placa desde finales de enero.



“El negocio no está funcionando y la rentabilidad no da para operar y pagar personal. Si esto no se soluciona a corto plazo pues muchos parqueaderos de la zona van a cerrar”, dijo Edgar Peña, dueño de parqueadero Búcaro.



A modo de protesta los parqueaderos han cerrados sus puertas los últimos dias y han puesto letreros para rechazar la medida.



“Como es un pico y placa de 5 dígitos, pues cuando es dia par, los vehículos impares pues no van al centro y eso nos baja las ventas a más de la mitad”, aseguró Edgar Peña.



Los dueños de estos negocios aseguran que el alcalde de Bucaramanga no los quiso atender y están desesperados pues no hay alternativas a la vista.



Cabe resaltar que la nueva tarifa de parqueaderos no la han podido aplicar debido a la difícil situación y por esta razón decidieron mantener el costo del servicio que tenían en el año pasado que equivale a 2.700 pesos para carros y 1.000 pesos para motos.





