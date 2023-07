Partido de Rodolfo Hernández entregó coaval a Consuelo Ordóñez para la Alcaldía de Bucaramanga

La única candidata mujer que busca que busca llegar a la Alcaldía de Bucaramanga es Consuelo Ordóñez, quien ya recibió el coaval de dos partidos políticos y además presentó un paquete de firmas que respaldan su aspiración política, sin embargo, el coaval de la Liga de Gobernantes Anticorrupción llama la atención porque Ordóñez fue muy crítica en sus redes sociales, en momentos anteriores, de Rodolfo Hernández.

“Me inscribo a la candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga en una coalición que se llama ‘En buenas manos’, esa coalición está compuesta por el grupo significativo de ciudadanos “Bucaramanga la verraquera” que me avala y que resulta de la sumatoria de más de 80 mil firmas que me indican los ciudadanos de Bucaramanga que quieren tener una alcaldesa que tenga la experiencia, la transparencia y el conocimiento para dirigir la ciudad, y me acompañan en este propósito la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el Nuevo Liberalismo, los tres hacemos la coalición ‘En Buenas Manos’”, dijo la aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga Consuelo Ordóñez.

Ante el coaval que recibió del partido Liga de gobernantes Anticorrupción Blu Radio le preguntó a Ordóñez qué significa este nuevo compromiso en su campaña rumbo a la Alcaldía de Bucaramanga:

“Significa que tenemos una alianza para sacar adelante la candidatura, para trabajar por una ciudad en donde nos unen principios básicos de un manejo honorable y transparente del erario de trabajar en el beneficio de las personas que más lo necesitan en la ciudad y de garantizar la experiencia y la idoneidad que he demostrado en más de 30 años de servicio público”, agregó la aspirante.

Publicidad

De igual forma Consuelo Ordóñez explicó que entre sus principales ideas para llegar al máximo cargo ejecutivo de la capital de Santander esta: “Nosotros queremos recuperar la dignidad del servicio público a partir de un manejo absolutamente transparente, un manejo probo del erario. El segundo punto es el cierre de brechas, porque la ciudad tiene una distancia enorme entre las gentes que requieren el apoyo del Estado, que tienen las condiciones más graves de vulnerabilidad y aquellos que tenemos la fortuna de estar en mucho mejores condiciones pero adicionalmente la necesidad de planear esta ciudad, de tener un plan de medio y largo plazo, que nos permita avanzar en la solución de los problemas pero sobre todo potenciar nuestras capacidades para siempre tener una ciudad mucho mejor”.

Le puede interesar: