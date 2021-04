Piden a la Gobernación de Santander que decrete la alerta naranja por aumento de casos COVID

El secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, dijo en diálogo con Blu Radio que hizo la petición a la Gobernación de Santander de decretar la alerta naranja hospitalaria.

Dice el funcionario que aumentó el número de casos COVID en la región y la alerta naranja ayudaría a estar preparados ante un eventual incremento de consultas médicas por urgencias.

“Hablé con el secretario de Salud de Santander y le pedí que declarara la alerta naranja, porque al declararla hace que no se programe cirugías electivas no urgentes en las instituciones hospitalarias y con eso le vamos a quitar presión a las UCI y podemos liberar camas que hoy se están utilizando por patologías no COVID”, dijo.

Por ahora la medida restrictiva que existe en el departamento es la del toque de queda y ley seca desde las 12:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.