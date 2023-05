Piden investigar a varios profesores de colegio en Bucaramanga por presunto acoso y abuso sexual

En la mañana de este viernes estudiantes, egresados y padres de familia realizaron una protesta frente a las instalaciones del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, ubicado en el centro de la ciudad, para exigir una investigación contra varios profesores por presunto acoso y abuso sexual.

La denuncia, que se viralizó en redes sociales, señala a tres profesores de acosar y, en uno de los casos, abusar sexualmente de una estudiante.

“Llegó y se me hizo por detrás, puso un brazo alrededor de mi cintura, me apretó con fuerza y trataba de empujarme mientras me decía que me corriera. Yo le dije que no podía hacerlo, ya que estaba apretándome. Una amiga se dio cuenta, me jaló y yo lo empujé”, dice una de las denuncias compartida en redes sociales.

“Él me dijo que yo necesitaba el dinero y yo le dije que no quería hacer una cosa de esas y que nunca lo iba a hacer. Yo iba a salir de la sala de informática y él me cogió fuerte de la cintura, me bajó la licra y los pantys e hizo que se sentara encima”, se lee en otra de las denuncias.

4. Dentro de la página se empiezan a recibir denuncias de diferentes docentes que pasaron o aún siguen dentro de la institución. Los nombre de Pablo Andrés Sandoval Saavedra, Darwin Vega, Juan Silva (actual

Gerente), entro otros más, encabezan los testimonios. pic.twitter.com/tSV8QRig8v — Mar (@aleja_casanovaa) May 2, 2023

Padres de familia han pedido a la Secretaría de Educación de Bucaramanga para que tomen medidas urgentes frente a las denuncias.

“Hay una situación de acoso que se está investigando, está situación nos tiene inconformes”, señaló Rubén Rueda, uno de los padres de familia que participó de la protesta.

Los padres de los estudiantes recibieron un comunicado por parte del colegio, donde las directivas anunciaron que ya inició una investigación.

“El colegio Cooperativo Comfenalco ha sido respetuoso del debido proceso (…) Que, aunque no ha llegado ninguna acusación, queja o comentario de lo expresado en las redes sociales, ya se tomaron las medidas y se inició la investigación correspondiente tras conocerse las primeras publicaciones”, indica el comunicado.

El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, pidió a las autoridades locales que se “pongan frente al tema” y compartió un comunicado de exalumnas del colegio, donde se relatan más presuntas irregularidades en el manejo de las denuncias.

“Los presuntos casos de abuso y acoso en el colegio Comfenalco, dejan en evidencia la necesidad de fortalecer protocolos y rutas de atención para estos casos, es necesario que la Secretaría de Educación de Bucaramanga esté al frente de la situación y ponga en conocimiento de la Fiscalía estas denuncias”, dice el congresista.

Los presuntos casos de abuso y acoso en el colegio Comfenalco, dejan en evidencia la necesidad de fortalecer protocolos y rutas de atención para estos casos, es necesario que la @EducacionBGA esté al frente de la situación y ponga en conocimiento de la Fiscalía estas denuncias. pic.twitter.com/Ob6MhdlC42 — Cristian Avendaño (@crisavendanof) May 2, 2023

Blu Radio ha intentado comunicarse con el rector del colegio Cooperativo de Bucaramanga, Wilson Contreras, pero al momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta.