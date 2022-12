Piden reparación colectiva de víctimas de Riachuelo

La Fiscalía llamó a juicio a los actores vinculados al caso de reclutamiento forzado y abuso sexual de niños y jóvenes en Riachuelo, Charalá.





Para la ONG Idepaz el avance en esta investigación es importante para lograr justicia en este caso donde está involucrada la exrectora del colegio de Riachuelo y su esposo, acusados de permitir el funcionamiento de una escuela de formación militar de las AUC en el municipio y haber facilitado reinados y escenarios para el abuso de niñas y jóvenes del colegio por parte de miembros de este grupo armado.





“Las intimidaciones a la población, violaciones a las niñas y reclutamiento fueron crímenes continuados y quienes están al frente de este proceso deben judicializar a los responsables así como entregar un informe de cómo avanza este caso”, dijo Jorge Castellanos miembro de Idepaz.





Asimismo, la ONG pide que se trabaje en una reparación colectiva de las víctimas de esta localidad y sus familias.





“Se requiere que la justicia y las autoridades hagan valer toda su capacidad institucional para que crímenes como estos no vuelvan a ocurrir. El derecho internacional humanitario es un mecanismo de protección a la población civil y los actores en armas no pueden atacar a la población civil y cualquier hecho que vulnere ese derecho o la cultura son violaciones graves que deben ser castigadas”; aseguró Castellanos.





Los miembros de esta organizaciones no gubernamentales piden que continúen las investigaciones para esclarecer este tipo de hechos que han ocurrido en otros municipios incluído el Magdalena Medio.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM