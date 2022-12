Población en silla de ruedas prefiere movilizarse en carros piratas en Bucaramanga

Las personas en condición de discapacidad ven como una experiencia traumática el movilizarse por Bucaramanga en transporte público.



El licenciado Henry Murillo Salazar, coordinador del Programa de Discapacidad de Bucaramanga, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, consideró como “supremamente malo para nosotros”, el servicio prestado por los vehículos de servicio público, para la población con discapacidad física que requiere del uso de sillas de ruedas.



Según indicó, la mayoría de conductores de taxis “no quieren llevar a las personas con discapacidad”, razón por la cual han debido acudir al uso del servicio de transporte pirata o movilizarse en sus sillas de ruedas sobre la vía vehicular, asumiendo los riesgos y competencia del espacio con carros y motocicletas.



Según explicó las excusas que aducen los conductores de taxi para negarse a prestar el servicio son varias:



• La primera es que el taxi no cuenta con baúl para equipajes

• La segunda, es que el servicio ya fue solicitado a través de llamada telefónica o aplicación móvil

• La tercera aduce a que el ciudadano en condición de discapacidad “ensucia la cojinería”

• y la última radia en el argumento: “no tengo por qué bajarme a alzarlo”.



Para el funcionario esta situación es un claro ejemplo de discriminación a personas con discapacidad, teniendo en cuenta que pagan lo mismo que el ciudadano común por le servicio.



“Nosotros nos vemos enfrentados todos los días casi a mendigar al conductor de taxi que nos recoja”, lamentó el coordinador Murillo Salazar.



El Coordinador del Programa de Discapacidad cree que las autoridades de tránsito, al parecer, no estarían aplicando sanciones a las empresas prestadoras del servicio público, ni les estarían exigiendo garantías del derecho a la libre movilidad para toda la población.



Los piratas prestan mejor servicio



El coordinador de discapacidad aduce que algunos vehículos que prestan el servicio irregular o pirata estén brindando un mejor servicio: “es una realidad porque el conductor de taxi dice no, pero el de un vehículo pirata se baja, le sube la silla, le desarma y si es necesario subir a la persona con discapacidad alzada, él lo hace”.



Inclusive piensa que debería haber una oferta corporativa de vehículos especiales para movilizar población con discapacidad física.



Esta podría tener suficiente demanda para sostener el servicio en Bucaramanga, donde se registra el mayor número de personas con discapacidad, con 7.824 personas que requieren sillas de ruedas y con dificultades para caminar, correr y saltar, según Registro de localización y caracterización para la población con discapacidad de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, en 2016.



Según Murillo Salazar, experto en la movilidad para población con discapacidad, una nueva normatividad de la Alcaldía estaría por cumplirse en la cual todos los vehículos de servicio público deberán contar con baúl de equipajes.



“No es solo movilizar una silla de ruedas, sino también para las personas que requieren movilizar sus paquetes”. Esto en respuesta a la dificultad que hoy se afronta con taxis pequeños que prácticamente eliminaron el baúl de maletas para darle alojamiento al cilindro de gas vehicular, explicó Murillo Salazar.



Al respecto, consideró que la medida que obliga el servicio de taxis con baúl, sería “una discriminación positiva”, al tener unos 50 taxis en la ciudad, donde se transporten personas que requieren una atención especial para su movilidad.



Adicionalmente, la ciudad cuenta con nuevas empresas que ofrecen el servicio para personas con discapacidad a través de busetas especiales.



Según el Observatorio Nacional de Discapacidad – OND, en Bucaramanga, a agosto de 2016, el reporte oficial identificó a 10.849 hombres y 12.186 mujeres con algún tipo de discapacidad, de los cuales aproximadamente el 42% son mayores de 60 años (9.765 personas), el 18,8% tienen entre 45 y 59 años y 17% se encuentran entre los 27 y 44 años de edad.





