Polémica en Santander por la construcción de un puente sin seguridad en el municipio de San Andrés

Hay polémica en Santander por la construcción de un puente que hicieron más de 2 mil campesinos incomunicados del municipio de San Andrés, con sus propios recursos pero que la Secretaría de Infraestructura departamental no acepta porque no cumple con ninguna norma técnica de seguridad. Por el momento el puente funciona a pesar de los riesgos.

Después de que el fuerte invierno y las avalanchas arrasaran tres puentes verdades del municipio de San Andrés desde el mes de mayo pasado, los más de 2 mil campesinos de las veredas Caracol, Ramada, Ciral, La Laguna de Ortices, Pangua y Santa Cruz que estaban afectados para transportar enfermos y productos agrícolas decidieron construir un nuevo puente artesanal para reactivar la comunicación de las veredas, sin embrago la construcción de inmediato fue rechazada por el Secretario de Infraestructura de Santander.

“El puente que construyó la comunidad no está avalado por la Gobernación de Santander, no teníamos conocimiento de esas acciones que demuestran un riesgo para las comunidades que están en esa zona, es decir la transitabilidad está en riesgo y las acciones que ha hecho la comunidad no garantizan la seguridad de las personas”, dijo el secretario de Infraestructura de Santander Jaime René Rodríguez.

Según el Secretario de Infraestructura el puente que se debe instalar en esa zona debe medir más de 60 metros por seguridad y ya se ha avanzando en los diseños y contratista el cual debe iniciar obras dentro de 15 días, para construir un puente puede tardar más de 6 meses para estar terminado, por este motivo los campesinos rechazaron la demora en la intervención de la Gobernación de Santander.

“A través de la urgencia manifiesta que se declaró en su momento la Gobernación de Santander asignó más de 4.600 millones de pesos para la ejecución de un proyecto que ya cuenta con un contratista y con la interventoría y ya se están ejecutando los estudios y diseños para iniciar con la construcción del puente, un proceso que ya fue socializado con la comunidad”, agregó el secretario de Infraestructura.

