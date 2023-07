“Por ser estricta no voy a renunciar”: jefe de Gobernanza de Bucaramanga por denuncias en su contra

En Bucaramanga hay una polémica por la filtración de unos audios en los que la secretaria de Gobernanza de Bucaramanga Saharay Rojas exige controlar toda la contratación del municipio, algo que generó que algunos concejales pidieran su renuncia, sin embargo, la funcionaria afirma que no hay nada ilegal en lo que dijo en esa reunión.

Luego de que el medio de comunicación Vanguardia filtrara audios en los que la Secretaria de Gobernanza de Bucaramanga Saharay Rojas manifiesta que los Secretarios de despacho y directores de institutos descentralizados no tienen autonomía para contratar y que cada contrato público debe pasar por su visto bueno, varios concejales de la ciudad como Danovis Lozano pidieron la renuncia de la funcionaria, por ejercer una posible presión indebida ante los empleados de la Alcaldía.

“Queda demostrado estos tentáculos de poder y esa presión a través del miedo que ejerce esta señora frente a los demás administrativos y también cómo con sus tentáculos maneja la coalición mayoritaria del consejo, eso es inaudito y se debe exigir la renuncia inmediata de esta funcionaria, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, traicionó los principios de luchar contra la corrupción y de luchar contra el clientelismo, de verdad que esto es aberrante volver a las viejas prácticas politiqueras que tanto hemos denunciado”, dijo el concejal de Bucaramanga Danovis Lozano.

Por su parte Saharay Rojas secretaria de Gobernanza de Bucaramanga manifestó que en los audios no hay nada ilegal y no renunciará a su cargo.

“Mi cargo depende directamente del Alcalde de Bucaramanga y será él el que defina si yo debo renunciar o no, yo he hecho una tarea transparente, no solo con los concejales, si no con toda la ciudadanía, las personas que me conocen saben cómo funciona, yo soy una persona estricta en lo público y la verdad me encanta ser estricta porque creo que lo público se trata de eso, la administración pública no puede seguir siendo un juego de cara a la ciudadanía”, aseguró la jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga Saharay Rojas.

Por el momento en Bucaramanga sigue la polémica por la forma estricta y fuerte en la que la secretaria de Gobernanza de la alcaldía municipal Saharay Rojas les exigió a todos los funcionarios de la alcaldía que todos los contratos de la administración deben pasar por su revisión.

