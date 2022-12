Por una bobaba como el manotón armaron una tragedia: alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanaga, Rodolfo Hernández, fue reintegrado a su cargo este jueves 20 de diciembre por orden del Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó la suspensión de los efectos del artículo 3 del auto del 29 de noviembre de 2018 de la Procuraduría en el que lo suspendió por tres meses.

En entrevista con BLU Radio, Rodolfo Hernández sostuvo que su suspensión como alcalde fue un acto de politiquería. “Eso no daba para tanto. Por una bobada de esas, de pegarle un manotón en el cuello (al concejal Jhon Claro) forman una tragedia (…) querían era desprestigiarme, eliminarme”, aseveró.

El mandatario, además, explicó cuáles fueron los dos pilares en los que basó la tutela que presentó ante el tribunal para hacer valer sus derechos.



En primer lugar, el alcalde dijo que “no le dieron debido proceso, ya que en 12 hora le hicieron a él lo que no le han hecho a la corrupción porque en la Contraloría y en la Fiscalía tienen engavetados procesos desde hace 2 años”.



En segundo lugar, dijo que su abogado, Julio César Ortiz, alegó que “ninguna autoridad administrativa puede suspender ni destituir a nadie de sus funciones, a través del convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington”.



Para el mandatario, esta vez, la justicia actuó a su favor y por eso volvió a ejercer como alcalde.



Hernández, también aseguró que luego se la suspensión aprendió una lección. “Me toca es contar hasta 10 y no reaccionar, pero en la lucha contra la corrupción no voy a ceder ni un milímetro, firme hasta el final, vamos a sanear a Bucaramanga y lo estamos haciendo con centavitos”.