Procuraduría abre investigación contra alcalde de Bucaramanga por insultar a veedor

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por llamar “lavaperros de la politiquería” al veedor ciudadano Fernando Martínez.

Vea también: Procuraduría sanciona a concejal de El Carmen de Viboral por ausentarse 41 veces

Publicidad

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 26 de octubre en el parque del barrio Sotomayor, donde estaba el alcalde atendiendo una presunta queja de los ciudadanos por la supuesta tala de un árbol. Al ser increpado por el veedor, el alcalde se sale de sus casillas y le responde con términos groseros, tal y como se evidencia en un vídeo.





En el comunicado de prensa, la Procuraduría enfatizó que solicitó a la administración “certificar la presencia del mandatario en el lugar, los motivos de la misma y si durante el tiempo que estuvo el alcalde en el parque se presentaron quejas o reclamos formales ante la administración”.



Entretanto, el alcalde de Bucaramanga al ser consultado por Blu Radio, aseguró que no le tiene miedo a ninguna investigación y volvió a atacar al veedor.



“Es un vago con sueldo y el sueldo se lo paga la politiquería para que me ataque, me desprestigie y a mí me pasa lo de Amparo Grisales: no me les arrugo”, dijo.