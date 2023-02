Procuraduría investigará al alcalde de Mogotes, Santander, por riña en aparante estado de embriaguez

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra el alcalde de Mogotes, Santander, Édgar Higinio Rueda , por presuntamente protagonizar un escándalo en una vía pública del municipio, donde se produjo una riña entre el mandatario local y otra persona que lo agrede cuando se baja de un vehículo.

“De acuerdo con la información conocida a través de los medios de comunicación que publicaron un video de la riña, el ente de control indaga si el alcalde, en aparente estado de embriaguez, habría sostenido una riña en la que, supuestamente, resultó golpeado un ciudadano. La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales”, explicó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

Por su parte, la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado a la administración pública.

#Video Acusan al alcalde del municipio de Mogotes, Santander, Higinio Rueda, de golpear a otra persona en medio de una discusión en plena vía pública. Otros ciudadanos trataron de intervenir en la pelea. Así quedó registrado el hecho #VocesySonidos pic.twitter.com/2SLmDJVGr3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 1, 2023

“Se trata de un video que está editado y que no corresponde a la realidad porque ese día yo me encontraba con mi esposa, con mis dos hijos y otras personas y llegamos al pueblo sobre las 8:00 de la noche, a un lugar donde se encontraba mi suegro y mi hermano, y cuando llego y me bajo de la camioneta y estando de espalda un señor me coge y me lanza al piso y mi suegra lo que hace es meterse para evitar que este señor me siga golpeando, luego me levanto y el señor vuelve y me lanza debajo de la camioneta”, manifestó el alcalde de Mogotes, Edgar Higinio Rueda.

La Procuraduría advirtió que el indagado y/o su defensor podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación, así como solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

