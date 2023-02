“Soy víctima”: alcalde de Mogotes, Santander, responde por participar en bochornosa pelea

En el ojo de la polémica está el alcalde del municipio de Mogotes , Santander , Édgar Higinio Rueda, tras ser visto en aparente estado de embriaguez y golpeando a otro hombre en plena calle del municipio.

“Este tipo de conductas son muy repetitivas por el alcalde de Mogotes , ya estamos acostumbrados a esos acontecimientos. Lo que conocemos es que el personaje agredido es el primo, eso sucedió el domingo en la noche”, contó el concejal local, Isidro Padilla.

#Video Acusan al alcalde del municipio de Mogotes, Santander, Higinio Rueda, de golpear a otra persona en medio de una discusión en plena vía pública. Otros ciudadanos trataron de intervenir en la pelea. Así quedó registrado el hecho #VocesySonidos pic.twitter.com/2SLmDJVGr3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 1, 2023

Frente a este hecho, el mandatario respondió y contó su versión de los hechos.

“Es un video que está editado y no corresponde a la realidad. Mire, yo me encontraba en la finca con mi esposa, mis dos hijos, mi suegra y el señor Édgar Ardila. Subimos al pueblo donde estaba mi suegro, y cuando yo llegué me bajo de la camioneta, estoy de espalda cuando un señor me coge y me lanza al piso. Yo me levanto, el señor vuelve y me lanza a la camioneta donde estaban mis hijos y ahí es donde yo me levanto y ya mi suegro está ahí, también mi hermano tratando de que este señor me siga agrediendo frente a mis hijos”, indicó el mandatario.

El alcalde Higinio Rueda negó que estuviera borracho:

“Yo estaba era con mi esposa y con mis hijos en la finca, bajamos al pueblo para recoger a mi suegro. Este señor, sin mediar palabras, me tira al piso y me golpea, soy víctima de este señor”, indicó.

