Procuraduría pide a la Corte Suprema revocar libertad de Hugo Aguilar

Luego del escándalo por los paseos del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, en un costoso Porsche por las calles de Bucaramanga, que dejó en evidencia que no es un hombre sin recursos como lo manifestó a la justicia, la Procuraduría volvió a pedir que se revoque su libertad.



Aguilar recibió el beneficio de la libertad por haber cumplido tres cuartas parte de la pena.



En concepto del Ministerio Público, Aguilar Naranjo está incumpliendo a las víctimas de los crímenes por los que fue condenado en el proceso de la parapolítica.



Por eso la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se revoque su libertad. El magistrado Éyder Patiño Cabrera será el encargado de decidir sobre el particular.



Hugo Aguilar Naranjo fue multado con más de 6 mil 300 millones de pesos en el proceso de la parapolítica pero la justicia avaló el pago de cerca de un millón de pesos mensuales, porque manifestó que era un hombre sin recursos económicos. Sin embargo, en Santander no solo se le ha visto en carros lujosos sino que reside en Ruitoque Condominio, el sector más exclusivo de Bucaramanga y se habla de sus millonarias propiedades.



En entrevista con BLU Radio, la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto Afanador, consideró que Aguilar le está incumpliendo a las víctimas porque la suma que cancela mensualmente no se compadece son su situación económica que al parecer tiene.



“El señor Hugo Aguilar cancela mensualmente una suma cercana al millón de pesos, él está condenado a una cifra, que si la tuviéramos podríamos reparar a muchas víctimas”, dijo Pinto Afanador.



El exgobernador Hugo Aguilar no ha respondido a BLU Radio pero sí se le ha visto en los últimos días recorriendo barrios de Bucaramanga y otros municipios acompañado de su hijo Richard, quien aspira al Senado, en evidente actividad política.



