Quedaron libres ocho implicados en posible corrupción en la Terminal de Transporte de Bucaramanga

Rafael Horacio Núñez, ex director de Tránsito de Bucaramanga, fue dejado en libertad en el proceso que se le sigue por presunto concierto para delinquir en la Terminal de Transporte de Bucaramanga, donde se habría presentado un desfalco que superaría los 5.000 millones de pesos.

En ese sentido la juez séptima penal de control de garantías de Bucaramanga dejó en libertad a 8 de los nueve implicados en la, al parecer, red de corrupción que se habría organizado al interior de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, sobre lo que explicó que no representan un peligro para el proceso, no constituyen un peligro para la comunidad ni tampoco expresaban un peligro para evadir la investigación penal.

“Que no evadirá la administración de justicia y que tampoco pretende obstruirla aunado a que ante los antecedentes consultados no registra ninguna anotación, ni por un delito de similar naturaleza ni por ningún otro, no tiene ningún tipo de vínculo con la representante legal como víctima y la Alcaldía municipal de Bucaramanga, no tiene una conexión en este momento con esa entidad, los hechos del año 2015, 2016 por el paso del tiempo las condiciones sociales del señor Rafael Horacio Núñez Latorre, su arraigo en la comunidad hacen pensar a esta judicatura que puede continuar ejerciendo su defensa con una medida de aseguramiento que no le restrinja su libertad”, dijo la juez en medio de la audiencia que se realizó recientemente.

Las personas que quedaron en libertad son: Rafael Horacio Núñez, exdirector de Tránsito, Olga Pinilla, secretaria de la Terminal de Transportes, Roberto Rodríguez, exgerente de la campaña de Wilson Mora al Concejo en 2015, Pedro Garrido, operario de Metrolínea (esposo de Marisol Pinilla), Luis Manrique, asesor jurídico de la Terminal; Óscar Alonso Villabona, exsubsecretario de Infraestructura municipal para la época de los hechos, quien deberá pagar una multa cercana a los $4 millones, y José Flórez, revisor fiscal de la Terminal.

