¿Quién ganó y quién perdió en el debate de candidatos a Alcaldía de Bucaramanga? Analistas responden

En el marco del primer debate regional Colombia Decide 2023, los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga se enfrentaron en un encuentro crucial para exponer sus propuestas y convencer a los votantes de que son la mejor opción para liderar la ciudad en los próximos años. El evento, transmitido en vivo por Noticias Caracol en alianza con La Silla Vacía, se llevó a cabo en la capital de Santander.

Los candidatos que participaron en este debate fueron Consuelo Ordóñez, Carlos Felipe Parra, Fabián Oviedo, Horacio José Serpa y Jaime Andrés Beltrán. En este enfrentamiento de ideas y propuestas, se abordaron temas cruciales para la ciudadanía como la inseguridad, la movilidad y los clanes políticos que han marcado la historia política de Bucaramanga .

El debate fue moderado por los reconocidos periodistas María Alejandra Villamizar y Juan Roberto Vargas, quienes dirigieron las preguntas y pusieron a los candidatos en situaciones desafiantes con respecto a sus propuestas.

Tras concluirse el debate, la periodista de Noticias Caracol María Camila Roa, el analista político Gabriel Cifuentes y el editor general de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, hicieron un análisis sobre el debate, que se extendió por casi hora y media.

Publicidad

Según los analistas, Consuelo Ordóñez es la gran ganadora y, en segundo lugar, Carlos Parra.

“Ganadora, a mi juicio, es Consuelo Ordóñez. Fue de menos a más, una persona que demostró la experiencia y fue muy clara en sus propuestas. Dio una muy buena respuesta frente a la vinculación con clanes porque reconoció el apoyo de Rodolfo Hernández y de Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo. Fue muy clara en sus propuestas ambientales y de movilidad, creo que fue creciendo a lo largo del debate”, argumentó Gabriel Cifuentes, analista político.

Publicidad

Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, coincidió en que la gran ganadora fue Consuelo Ordóñez.

“Consuelo cobró muy bien ese comentario de Horacio José Serpa y la alzó un poco. Además, es una mujer preparada que ha trabajado en el establecimiento político de Bucaramanga y Santander, como acá en Bogotá. Es una persona que ha sido funcionaria, tiene un recorrido largo”, indicó Daniel Pacheco.

Y agregó: “a mí me gustó Carlos Parra, creo que era un poco de los diferentes de todos. Estaba ahí dándolo todo porque no tenía nada para perder”.

Por su parte, los dos analistas políticos señalaron que los perdedores fueron Fabián Oviedo, Horacio José Serpa y Jaime Andrés Beltrán estuvo en una posición regular.

Publicidad

“Sobre quién no salió bien librado yo haría un empate entre Fabián Oviedo y Jaime Andrés Beltrán, no lograron ser claros para desmarcarse de los apoyos, tanto del alcalde Cárdenas como del Clan Aguilar. Creo que se empantanaron en esa respuesta y queda en el ambiente que no fue clara la respuesta, no tuvieron esa contundencia para demostrar esa independencia de la política tradicional. Horacio José Serpa con el tema del arraigo y sobre todo con esa metida de patas, diciendo que Bucaramanga es una ciudad triste y chiquita, simplemente confirmó lo que muchos piensan y es que no tiene arraigo”, dijo Gabriel Cifuentes.

“Los debates simplemente se pueden perder y yo creo que Jaime Andrés Beltrán, si bien no le fue muy bien y patinó con lo del apoyo de los Aguilar, siento que no las embarró. Él era la persona que tenía más para perder y esos cuestionamientos no los supo resolver bien. Fue el candidato diferente en lo que sentimos que quieren los bumangueses que es mano dura y posiciones conservadoras y una oposición clara frente al gobierno nacional”, señaló Daniel Pacheco.

Vea el análisis completo: