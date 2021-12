Reanudan servicio de Metrolínea tras acuerdo con conductores que bloqueaban salida de buses

Luego de todo un día de bloqueos por parte de conductores del operador Movilizamos de Metrolíea quienes impedían la salida de buses del patio-taller este lunes 13 de diciembre, el Sistema de Transporte Masivo informó que llegó a un acuerdo para reanudar el servicio.

#Atención⚠️

Informamos a nuestros usuarios que Metrolínea cierra su operación por hoy y volverá mañana a partir de las 4:30 a.m. con las rutas programadas.



Se llegó a un acuerdo con los operadores de Movilizamos.



Ofrecemos disculpas por la situación presentada el día de hoy. pic.twitter.com/071qbFcxaX — SITM Metrolínea (@Metrolinea) December 14, 2021

Los conductores decidieron impedir la salida de los vehículos tras el incumplimiento de la empresa Movilizamosde reanudar los contratos que tienen suspendidos desde julio porque el operador no ha logrado obtener una póliza de cumplimiento para continuar con la prestación del servicio.

“La situación con Movilizamos es que desde el 29 de junio no opera porque no cuenta con la póliza de cumplimiento. La empresa había hecho una promesa a los trabajadores de que en el mes de diciembre podían reanudar los contratos y aún no ha ocurrido”, indicó la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes.

Según los conductores de Movilizamos, este operador les debe salarios, vacaciones, además, completan seis meses sin sueldo por cuenta de la suspensión de los contratos.