“Reconozco que fue un error”: Rodrigo Romero, copresidente del Partido Verde por manejar embriagado

Rodrigo Romero, copresidente del Partido Alianza Verde , quien fue sorprendido cuando manejaba en estado de embriaguez registrando grado 3 de alcoholemia, al realizársele la prueba requerida por parte de los agentes de tránsito de Bucaramanga explicó que los hechos fueron, según él, sobredimensionados y realmente no estaba completamente ebrio como se dijo por parte de algunas personas.

“No sé cuántas la verdad, pero usted sabe que de todas maneras eso marca, es decir, después de varias cervecitas eso marca, pero la verdad es que no venía embriagado o borracho como dicen, si no que venía ya normal, venía ya para el apartamento, sino que desafortunadamente el día en el que ocurrieron los hechos no tenía conductor”, dijo Rodrigo Romero .

El copresidente y fundador del Partido Alianza Verde, Rodrigo Romero, fue sorprendido manejando borracho justo en la calle 33 con carrera 33 de Bucaramanga en una camioneta de alta gama.

“Yo obviamente reconozco que fue un error, pedir excusas a todas las personas que han visto, a todas las personas que me conocen, fue un error que uno obviamente no puede volver a cometer y pido excusas porque realmente ese no es mi proceder”, agregó Romero.

Al ser requerido por agentes de tránsito, Romero registró grado 3 de alcoholemia, lo que equivale a más de 170 miligramos de alcohol por litro de sangre.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, explicó que Romero fue sancionado con una multa de más de 25 millones de pesos y perderá su licencia de conducción por 10 años. Según Bueno, la sanción se aplicó de acuerdo con la gravedad de la situación.

El vehículo de Romero permanecerá inmovilizado por unos días como parte del procedimiento establecido. Si Romero intenta sacar el carro durante este periodo podría enfrentar sanciones adicionales.

Bueno recordó a la ciudadanía que la conducción en estado de embriaguez pone en peligro la vida de todos en la vía. Es fundamental evitar este comportamiento irresponsable y colaborar con los controles de tránsito.

